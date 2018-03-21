FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgal davasında karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin davada, eski subay Süleyman Ahmet Kaya ''Anayasayı ihlal'' ve ''kasten öldürmek'' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış, diğer iki eski subay tutuklu sanık ''Anayasayı ihlal'' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 3 sanık ''haberleşmenin engellenmesi'' suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, verilen aranın ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, eski yüzbaşı tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanık Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya'nın ''haberleşmenin engellenmesi'' suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanık Süleyman Ahmet Kaya'yı ayrıca darbe girişimi sırasında şehit düşen Vedat Barceğci'nin ölümüne ilişkin olarak ''kasten öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına da çarptıran heyet, sanık astsubay Muhammed Orhan Kaya'nın tüm suçlardan, sanık astsubay Muhammet Çınar'ın ''Anayasayı ihlal'' suçundan beraatine, ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

- Toplam 11 sanık ere hapis cezası Sanık erler Bünyamin Baki Çiçek, Osman Pekdoğan ve Üzeyir Erol'un tüm suçlardan beraatine hükmedildi. Vakkas İlker Söyler, Şevket Kök, Ahmet Mülayim, Feyyaz Okan Ak ve Ferdi Irmak'ı ''haberleşmenin engellenmesi'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçlarından 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanıkların ''Anayasayı ihlal'' suçundan beraatini kararlaştırdı. Sanık erler Numan Burak Altınbaş, Harun Ayan, Harun Darı, Abdullah Akar, Yıldırım Erdem, Sertaç Kara'nın ''haberleşmenin engellenmesi'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanıkların diğer tüm suçlardan ise beraatine karar verdi. Heyet, ceza verdiği bu sanıklar hakkında ayrıca adli kontrol hükümleri kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı da koydu. Heyet, sanık Aslan hakkında dönemin 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın konutuna girilmesi olayına ilişkin olarak ''konut dokunulmazlığı ihlal'' suçundan, Abdullah Akar hakkında ise şehit Vedat Barceğci'nin kasten öldürülmesi olayına iştirakine ilişkin suç duyurusunda da bulunulmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ın bu hallerinin devamını da kararlaştırdı. Bu arada, mahkeme heyetinin bu kararıyla İstanbul'da görülen darbe davalarında ilk kez sanık olan erlere hapis cezası verilmiş oldu. - İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan, eski astsubaylar Muhammet Orhan Kaya ve Muhammet Çınar ile 14 erin "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.