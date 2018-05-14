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FETÖ'nün Düzce'deki "üniversite yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 21:12 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan 10'u tutuklu 77 sanığın yargılanmasına devam edildi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanması davasında, aralarında eski Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bünyamin Dikici'nin de bulunduğu 10'u tutuklu 77 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Hüseyin Demir, savunmasında, devletin şerefli bir akademisyen olduğunu ve FETÖ ile bağlantısı bulunmadığını ileri sürdü.

Demir, "Ben devletime ve milletime faydalı olmak adına çalışan bir akademisyenim. Devletime ve milletime hiçbir yanlış yapmadım. Üniversite-banka anlaşmasından dolayı Bank Asya'ya para yatırdım, herhangi bir talimat söz konusu değildir. 22 aydır tutukluyum." diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık Serkan Bulur da FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını iddia etti.

Mesleğinden ihraç edilmediğini kaydeden Bulur, "Hakkımda tek bir somut delil yok. ByLock kaydı dahi yok, sadece gizli tanıklar sohbete gittiğimi söylemiş. Bana iftira eden kişi olan T.U. da doğru ile yanlışı ayırt edemeyecek durumdadır. İstanbul'da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi görmüştür, deli raporu vardır. Söylediklerine itibar edilmemesi gerekiyor. Ayrıca iddianamede, emniyetten sorumlu sohbet imamı olduğum yazılmış. FETÖ davalarında yargılanan kişilerin Bank Asya, dergi-gazete aboneliği, himmet verme gibi şüpheleri var, bunların hiçbiri bende yok. Ben nasıl kriptolu FETÖ'cü olurum?" sözleriyle kendini savundu.

Tutuklu sanık eski ortopedi uzmanı Yavuz Geçer, 12 aydır tutuklu olarak yargılandığını belirterek, "Ben ByLock kullanmadım, ByLock tespit tutanağında 2 giriş, 400 CGNAT kaydı gözüküyor. Bu durum, hayatın olağan akışına ters bir durumdur. Ben bir ortopedi uzmanıyım, insanlar günümüzde bizim gibi insanlara ulaşmak için 300-400 kilometre yol kat ediyor. Tahliye olursam en kısa sürede Doğu Anadolu ya da Güneydoğu Anadolu'da insanlara hizmet etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Diğer tutuksuz ve tutuklu sanıklardan bazılarının savunmasını alan mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında eski Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bünyamin Dikici'nin de bulunduğu 77 sanığın, örgüt tarafından organize edilen sohbetlere katıldıkları ve kişilerin talimat ile Bank Asya'ya para yatırdıkları yer alıyor.

İddianamede, 77 sanık hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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