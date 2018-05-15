Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "üniversite yapılanması" davasında, aralarında eski Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bünyamin Dikici'nin de bulunduğu 10'u tutuklu 77 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Zeki Demirci, savunmasında, FETÖ ile uzaktan-yakından alakası olmadığını öne sürerek, 2015 yılında Düzce'den ayrıldığını söyledi.

Devletin FETÖ'yü örgüt olarak tanımasının ardından Düzce'ye geldiğini aktaran Demirci, şunları kaydetti:

"Ben, bu cemaatin örgüt olarak tanınmasının ardından kovuşturmaya yardımcı olmak için Ankara'dan Düzce'ye geldim. İl Emniyet Müdürlüğü'ne gittim, bildiklerimi anlatmak istedim. Ama şu an burada yargılanıyorum. Dosyadaki arkadaşların hiçbirini tanımıyorum. 2014 yılında Banka Asya ile çalıştım fakat bu üniversite-banka anlaşması yüzündendir. Mecburiyetten bu banka ile çalıştım, herhangi bir talimatla para yatırma kastım yoktur."