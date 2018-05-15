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FETÖ'nün Düzce'deki "üniversite yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

Duruşmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılan bir sanığın tahliye edilmesine karar verildi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "üniversite yapılanması" davasında, aralarında eski Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bünyamin Dikici'nin de bulunduğu 10'u tutuklu 77 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Zeki Demirci, savunmasında, FETÖ ile uzaktan-yakından alakası olmadığını öne sürerek, 2015 yılında Düzce'den ayrıldığını söyledi.

Devletin FETÖ'yü örgüt olarak tanımasının ardından Düzce'ye geldiğini aktaran Demirci, şunları kaydetti:

"Ben, bu cemaatin örgüt olarak tanınmasının ardından kovuşturmaya yardımcı olmak için Ankara'dan Düzce'ye geldim. İl Emniyet Müdürlüğü'ne gittim, bildiklerimi anlatmak istedim. Ama şu an burada yargılanıyorum. Dosyadaki arkadaşların hiçbirini tanımıyorum. 2014 yılında Banka Asya ile çalıştım fakat bu üniversite-banka anlaşması yüzündendir. Mecburiyetten bu banka ile çalıştım, herhangi bir talimatla para yatırma kastım yoktur."

Demirci, cezaevinde zor şartlar altında hayatını devam ettirdiğini dile getirerek, tahliye talebinde bulundu.

- Ara kararda bir sanığa tahliye

Ara karar için duruşmaya yaklaşık 1 saat ara veren mahkeme heyeti, dünkü oturumda savunma yapan tutuklu sanık Hüseyin Demir'in ifadelerinin, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesi karar verildiğini belirterek, bu sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edilmesine hükmetti.

Tutuklu 9 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında eski Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bünyamin Dikici'nin de bulunduğu 77 sanığın, örgüt tarafından organize edilen sohbetlere katıldıkları ve kişilerin talimat ile Bank Asya'ya para yatırdıkları yer alıyor.

İddianamede, 77 sanık hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçunda beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Düzce Etkin Pişmanlık FETÖ tahliye üniversite

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