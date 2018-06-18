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FETÖ'nün Düzce'deki "üniversite yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 20:32 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik 9'u tutuklu 77 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "üniversite yapılanması" davasında, aralarında eski Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bünyamin Dikici'nin de bulunduğu 9'u tutuklu 77 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Tutuksuz sanık S.S, savunmasında, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı olmadığını iddia etti.

Kendisi hakkında Düzce Üniversitesi yönetiminin olumlu rapor ve ifade verdiğini kaydeden S.S, şöyle konuştu:

"Ben 20 yıllık akademisyenim. Herkese sorabilirsiniz, ben devlete karşı yanlış bir şey yapmam. Bir zamanlar benimle ve ekibimle uğraşan kişiler, beni buraya kadar sürükledi. Husumetimiz bulunan kişilerin etrafa yaydığı yalan-yanlış duyumlar sonucunda burada yargılanıyorum. Bunlar yalan ve algı oluşturmaktan ibarettir. Bu kişiler beni rakip olarak gördü, sürekli benimle ve arkadaşlarımla uğraştı. Ben bu örgütün üyesi değil, mağduruyum."

Kendisi hakkında ifadesi bulunan gizli tanık "Yahya" kod isimli kişiden şikayetçi olduğunu belirten S.S, "Hakkımda ifade veren kişilerden Türk adaleti aracılığıyla şikayetçi oluyorum. Hakkımı da helal etmiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Ramazan Sarıkaya ise daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini aktardı.

Suçsuz olduğunu savunan Sarıkaya, "Ben hiçbir şekilde suç işlemedim. Uzun tutukluluk halimin dikkate alınmasını talep ediyorum. Mahkemenizden tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer tutuklu sanıklar Serkan Bulur, Burhan Yazıcı ve Zeki Demirci de savunmalarında, örgüt ile irtibatları olmadığını öne sürerek, tahliyelerini talep etti.

Heyet, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarını yapması için duruşmayı yarına erteledi.

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- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında eski Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bünyamin Dikici'nin de bulunduğu 77 sanığın, örgüt tarafından organize edilen sohbetlere katıldıkları ve talimat ile Bank Asya'ya para yatırdıkları bilgisi yer alıyor.

İddianamede, 77 sanık hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçunda beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma Düzce FETÖ

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