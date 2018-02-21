FETÖ’nün Eğirdir Dağ Komando Okulu’ndan 700 Harbiyeliyi Ankara’ya sevk etme girişimi davası

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sırasında Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda görev yapan 14’ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davaya sanık avukatlarından sonra sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi. Tutuklu sanıklardan eski Tümgeneral Metin Akkaya, “Bir gecede vatan haini ilan edilmek ağır bir durum. Darbe maksatlı hiçbir iş yapmadım. Eğirdir’de, birliğimizde o gece darbeye yönelik hiçbir şey yapılmamış, silah bile sıkılmamıştır" dedi

Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sırasında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrencinin Ankara’ya destek için götürülme girişimi davasındaki 14’ü tutuklu, 27 sanığın Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına devam edildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın avukatının da müdahil olduğu yargılamaya, sanık avukatlarından sonra bugün sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi. Sanık yakınları aranarak içeri alındı

Güvenlik gerekçesiyle Isparta Adliyesi Konferans Salonu’nda görülen davayı takip etmek üzere duruşma salonuna gelen ve isimleri okunan sanık yakınları, polis ekipleri tarafından kapı girişinde arandıktan sonra içeri alındı.

4 tutuklu sanık SEGBİS ile katıldı

Hacı Mustafa Yazıcı başkanlığındaki Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan 10’u ve bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi eski Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu ve eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme başkanından sanıklara ‘tekrar yapmayın’ uyarısı

Duruşma sırasında Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı sık sık sanıkları uyararak, savunmalarda tekrara düşmemeleri gerektiğini belirtti. Yazıcı, "Savunma hakkınızı kötüye kullanmadan, öz bir şekilde yapın" ifadelerini kullandı. Sanık eski Tümgeneral Akkaya: "Bir gecede vatan haini ilan edilmek ağır bir durum"

Tutuklu sanık eski Tümgeneral Metin Akkaya ise, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, 15 Temmuz gecesi birliğin güvenliğinin alınmasının dışında başka emir vermediğini öne sürdü.

Akkaya yaptığı savunmada, "Olay gecesinden sabaha kadar darbe karşıtı olduğum kamera kayıtlarında, delillerde ve beyanlarda ortaya çıkmıştır. Bylock ve Bank Asya’da hesabım yok. Ben FETÖ’cü değilim. Hayatım boyunca Atatürk ilkelerine bağlı bir yaşamım oldu. Bir gecede vatan haini ilan edilmek ağır bir durum. Darbe maksatlı hiçbir iş yapmadım. Eğirdir’de, birliğimizde o gece darbeye yönelik hiçbir şey yapılmamış, silah bile sıkılmamıştır" beyanlarında bulundu.