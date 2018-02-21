FETÖ’nün Eğirdir Dağ Komando Okulu’ndan 700 Harbiyeliyi Ankara’ya sevk etme girişimi davası

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sırasında Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda görev yapan 14’ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davaya sanık avukatlarından sonra sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi. Tutuklu sanıklardan eski Tümgeneral Metin Akkaya, “Bir gecede vatan haini ilan edilmek ağır bir durum. Darbe maksatlı hiçbir iş yapmadım. Eğirdir’de, birliğimizde o gece darbeye yönelik hiçbir şey yapılmamış, silah bile sıkılmamıştır" dedi
Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sırasında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrencinin Ankara’ya destek için götürülme girişimi davasındaki 14’ü tutuklu, 27 sanığın Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına devam edildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın avukatının da müdahil olduğu yargılamaya, sanık avukatlarından sonra bugün sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.
Sanık yakınları aranarak içeri alındı
Güvenlik gerekçesiyle Isparta Adliyesi Konferans Salonu’nda görülen davayı takip etmek üzere duruşma salonuna gelen ve isimleri okunan sanık yakınları, polis ekipleri tarafından kapı girişinde arandıktan sonra içeri alındı.
4 tutuklu sanık SEGBİS ile katıldı
Hacı Mustafa Yazıcı başkanlığındaki Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan 10’u ve bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi eski Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu ve eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Mahkeme başkanından sanıklara ‘tekrar yapmayın’ uyarısı
Duruşma sırasında Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı sık sık sanıkları uyararak, savunmalarda tekrara düşmemeleri gerektiğini belirtti. Yazıcı, "Savunma hakkınızı kötüye kullanmadan, öz bir şekilde yapın" ifadelerini kullandı.
Sanık eski Tümgeneral Akkaya: "Bir gecede vatan haini ilan edilmek ağır bir durum"
Tutuklu sanık eski Tümgeneral Metin Akkaya ise, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, 15 Temmuz gecesi birliğin güvenliğinin alınmasının dışında başka emir vermediğini öne sürdü.
Akkaya yaptığı savunmada, "Olay gecesinden sabaha kadar darbe karşıtı olduğum kamera kayıtlarında, delillerde ve beyanlarda ortaya çıkmıştır. Bylock ve Bank Asya’da hesabım yok. Ben FETÖ’cü değilim. Hayatım boyunca Atatürk ilkelerine bağlı bir yaşamım oldu. Bir gecede vatan haini ilan edilmek ağır bir durum. Darbe maksatlı hiçbir iş yapmadım. Eğirdir’de, birliğimizde o gece darbeye yönelik hiçbir şey yapılmamış, silah bile sıkılmamıştır" beyanlarında bulundu.
Eski Kurmay Başkanı Çetinkaya: "Kışlalarda bir hazırlık yapılıyor algısı oluşturuldu"
Tutuklu sanıklardan eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya ise duruşma başından beri bazı tanık beyanları dolayısıyla şüpheli duruma geçtiğini ve bu durumdan dolayı ‘günah keçisi’ seçildiğini iddia etti. "Darbenin olacağını önceden biliyordu" beyanlarına karşılık savunma yapan Çetinkaya, bu beyana katılmadığını ve beyana ilişkin somut bir delilin olmadığını iddia etti.
Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık Çetinkaya, "Ben başından beri bir asker nasıl davranırsa öyle davrandım. Eğirdir’de darbeye destek vermeye yönelik hiçbir çalışma olmadı. O gece kimsenin arkasından iş çevirmedim. Isparta’da hiç hazırlık olmamasına rağmen ’kışlalarda bir hazırlık yapılıyor’ algısı oluşturuldu. Bunlara katılmıyorum ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.
Sanık savunmalarının alınmasıyla akşam saatlerine kadar devam eden duruşmaya, mahkeme heyeti tarafından yarın sabah 09.00’a kadar ara verildi.
Katliamı yapacağını önceden duyurmuş!
Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Karamollaoğlu: Beyaz AK Partili adam betonun yenmediğini anlayacak
İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı
Köylüler şokta! Tam 3 metre 20 santim!
'Anne ben cepheye gidiyorum': Suriye'de ölen Rus paralı askerler
Satışa çıkardığı dairede kanlar içerisinde bulunmuştu! Katilin kimliği şoke etti!
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
İzmir'deki vahşette flaş gelişme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum