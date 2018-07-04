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FETÖ'nün "eğitim kurumları" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:18 | Son Güncelleme

Örgütün Gaziantep'teki eğitim kurumlarının çatısı olan Güney Özel Eğitim AŞ'nin eski yönetim kurulu başkanı B.K. ile çalışanlarının da aralarında yer aldığı 5 sanığa 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gaziantep'teki eğitim kurumlarına ilişkin davada 5 sanık 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Güney Özel Eğitim AŞ'nin eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık B.K. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanık B.K, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep ettiğini anımsatarak, örgütle bağının 17-25 Aralık süreci öncesine dayandığını ve suç işlemediğini savundu.

Tutuksuz sanıklar da atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Savcı, sanık B.K'nin örgütün Gaziantep'teki eğitim yapılanmasını bir şemsiye altında toplayan Güney Özel Eğitim AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğünü, evinde 1 dolarlık 4 banknot ele geçirildiğini, FETÖ'nün diğer kurumlarına ciddi yardımlar yapıldığını belirterek, 6 sanığın cezalandırılması, 2 kişinin beraati, 3 sanığının da dosyasının ayrılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan B.K'ye 7 yıl 1 ay, M.H.A'ya 2 yıl 6 ay, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan A.S.M. ve M.C.O'ya 2 yıl 1 ay, V.K'ye ise 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Sanıklar C.Y, O.K.K. ve M.K'nin beraatini kararlaştıran heyet, M.T, T.H. ile M.D'nin ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması Gaziantep Güney Özel Eğitim A.Ş

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