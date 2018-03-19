FETÖ'nün eğitim yapılanması davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüte bağlı okullarda ve şirketlerde hisseleri bulunan, Bank Asya'da para artışları görülen, aralarında iş adamlarının bulunduğu 43'ü tutuklu 55 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görülüyor. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Bakırköy Adliyesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, 40'ı tutuklu 52 sanık katıldı. Duruşmada savunması alınan tutuklu sanıklardan Murat Taşçı, tekstille uğraştığını, aylık kazancının 15 bin lira olduğunu belirterek, Bank Asya hesabında artış olmadığını öne sürdü. Çoğunluğu yanında çalışan personelin birinci derece yakını olan 29 öğrenciye 6-7 yıldır burs verdiğini, Suriye için İHH'ya 26 bin lira yardım yaptığını, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim dağıttığını ifade eden Taşçı, 15 Temmuz şehitlerine destek için düzenlenen kampanyalara katıldığını anlattı. TMSF'ye devredilen Hisar Eğitim Turizm Sanayi Dış Ticaret AŞ. ile Fetih AŞ'ye ortaklığına ilişkin Taşçı, "Karakterimden kaynaklı yardımsever bir insanım. Örgüt bu karakterimi kullanmış, beni kağıt üzerinde ortak yapmış." dedi.

Ablası eşinden boşandığı için uyuşturucu problemi olan yeğeninin okulunda sorunlar yaşadığını, Hisar AŞ'ye bağlı koleje 2004'te yeğenini kaydettiğini anlatan Taşçı, şöyle devam etti: "Çocuk harcanmasın diye koleje kaydettim. Evime öğretmenler geldi. Ne iş yaptığımı sordular. Levent isimli şahıs eğitim konusunda hassas, yardımsever olduğumu anlayınca bana musallat oldu. Yurtta kalan öğrenciler için gıda yardımı istedi. Ben de erzak yardımı yaptım, asla elden para vermedim. Bazı aylarda yurdun elektrik ve doğalgaz faturalarını ödedim. 2009-2010 arasında Levent ortadan kayboldu. Yanıma gelen muhasebeciler şirket evraklarını imzalamam gerektiği söylediler. Herhangi bir şirkete ortak olmadığımı söyledim. Levent'i kastederek arkadaşlar ortak yapmış, dediler. Sizin gibi hiçbir şeye tamah etmeyen, güvenebileceğimiz insanları ortak ediyoruz, dediler. Karşılık beklemeden bu konuda yardımcı olmamı isteyerek, sözleriyle beni ikna ettiler. Kandırıldığımı düşünüyorum. Sanırım yeğenimin kaydını yenilerken, okul evraklarını imza atarken 2006'da şirkete ortak yapmış olabilirler. Yine Fetih A.Ş'yi kurarken de beni kandırarak ortak yaptılar. Buna ortak olurken haberim vardı. Kağıt üzerinde sembolik bir ortaklığım var. 17-25 Aralık'tan sonra bu insanlara karşı düşüncem değişti. Ayılmak istediğimi söyledim. Levent 'Hüseyin abime sorayım' dedi. Yardımları kesince tavırları değişti. Levent yanıma gelirken arabada savcı bekliyor, vergi memurları var gibi sözlerle bana göz dağı vermeye çalıştı. 2015'in son aylarında ilk ve son kez genel kurula katıldım. Hisseleri almazsanız bir şarapçıya devredeceğim, dedim. Levent beni sürekli oyaladığı için genel kurula katıldım ve iki şirketteki hisseleri Ocak 2016'da devrettim. Ben dahi yakın akrabalarımda FETÖ'cü bulun, bana en ağır cezayı verin."