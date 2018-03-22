HABER

FETÖ'nün eğitim yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:16 | Son Güncelleme

Örgüte bağlı okullarda ve şirketlerde hisseleri bulunan, Bank Asya'da para artışları görülen, aralarında iş adamlarının bulunduğu 42'si tutuklu 55 sanığın yargılandığı davada 6 sanık tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüte bağlı okullarda ve şirketlerde hisseleri bulunan, Bank Asya'da para artışları görülen, aralarında iş adamlarının bulunduğu 42'si tutuklu 55 sanığın yargılandığı davada 6 kişi tahliye edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Bakırköy Adliyesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, 40'ı tutuklu 45 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan tutusuz sanık Hanefi Demiroğlu, Diyarbakırlı olduğunu 1990'lı yıllarda terör baskısı nedeniyle Adana'ya yerleştiklerini anlattı.

Eğitim fakültesinden mezun olduktan sonra birkaç kez KPSS'ye girdiğini fakat atanamadığını dile getiren Demiroğlu, "İş aramak için İstanbul'a geldim. 2007'de Yeni Bosna'daki dershanede işe başlayarak bu yapının içine girdim. Bu yapıya mensup olsam, 2004'te fakülteyi bitirdiğim zaman görev verirlerdi. İlişkim tamamen maddiyattır. Diyarbakırlıyım, bir kez terör mağduru oldum. Böyle olduklarını bilsem bulaşmazdım." diye konuştu.

Sanık avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Osman Uçar, Erkul Öztemel, Hamza Doğan, Güngör Koca, Musa Şen ve Zeki Balcıoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Tüm sanıkların emekli maaşları üzerine konulan tedbirin kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar üzerindeki adli kontrol şartlarının da devamına hükmetti.

36 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında iş adamlarının da yer aldığı 1'i firari 42'si tutuklu 55 sanığın, FETÖ'nün okullarında ve bunlarla ilgili bazı şirketlerde hissedar ortak oldukları, şirketlerin yönetim kurullarında yer aldıkları, Bank Asya'da para artışlarının görüldüğü belirtiliyor.

Sanıklardan 4'ünün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kulladığı ifade edilen iddianamede, 55 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgunÇiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock Fetullahçı Terör Örgütü İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu anket araştırması yapıyor'

'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu anket araştırması yapıyor'

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sınırda yakalanan Yunan askerlerden kroki çıktı

Sınırda yakalanan Yunan askerlerden kroki çıktı

Hasankeyf'te protesto! Ortalık fena karıştı

Hasankeyf'te protesto! Ortalık fena karıştı

Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!

Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Son dakika! Afrin'de patlama! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Afrin'de patlama! Şehit ve yaralılar var

Abdullah Ağar açıkladı! Sessiz sedasız operasyon başlatıldı

Abdullah Ağar açıkladı! Sessiz sedasız operasyon başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.