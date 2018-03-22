FETÖ'nün eğitim yapılanması davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüte bağlı okullarda ve şirketlerde hisseleri bulunan, Bank Asya'da para artışları görülen, aralarında iş adamlarının bulunduğu 42'si tutuklu 55 sanığın yargılandığı davada 6 kişi tahliye edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Bakırköy Adliyesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, 40'ı tutuklu 45 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan tutusuz sanık Hanefi Demiroğlu, Diyarbakırlı olduğunu 1990'lı yıllarda terör baskısı nedeniyle Adana'ya yerleştiklerini anlattı.

Eğitim fakültesinden mezun olduktan sonra birkaç kez KPSS'ye girdiğini fakat atanamadığını dile getiren Demiroğlu, "İş aramak için İstanbul'a geldim. 2007'de Yeni Bosna'daki dershanede işe başlayarak bu yapının içine girdim. Bu yapıya mensup olsam, 2004'te fakülteyi bitirdiğim zaman görev verirlerdi. İlişkim tamamen maddiyattır. Diyarbakırlıyım, bir kez terör mağduru oldum. Böyle olduklarını bilsem bulaşmazdım." diye konuştu.