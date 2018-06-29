FETÖ'nün emniyet, askeri ve mülkiye yapılanmasına ağır darbe

İZMİR (AA) - Türkiye genelinde hafta başından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet ve mülkiye yapılanmasına yönelik operasyonlarda aralarında eski vali yardımcıları, kaymakamlar, örgütün "mahrem imamları" ile muvazzaf askerlerin de bulunduğu 423 şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirinin 25-29 Haziran'daki operasyonlara ilişkin derlediği bilgilere göre, FETÖ/PDY'nin TSK, emniyet ve mülkiye yapılanmalarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.
Hafta başından bu yana gerçekleştirilen yaklaşık 20 operasyonda aralarında eski vali yardımcıları, kaymakamlar, kuvvet komutanlıklarında görevli muvazzaf askerlerin de olduğu 423 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf subayların da aralarında bulunduğu 30 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli bazı subayların FETÖ üyesi olduğu tespitinin ardından, daha önce başlatılan soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf subayların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Bu kişiler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan bir binbaşının da yer aldığı öğrenildi.
Aynı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilenler arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 13 "mahrem imam" da bulunuyor.
Şüpheliler hakkında daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ irtibatları doğrultusunda gözaltı kararı verildiği, bunlardan 8'inin halen yurt dışında olduğu öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 4 eski emniyet müdürü ile 44 eski polis memurundan 33'ü gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhis işlemleri sonucu FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
- "Yurtta Sulh Konseyi yönetime el koydu, sokağa çıkmayın"
Aydın merkezli 20 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, 3 "mahrem imam" ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 muvazzaf askerin de aralarında olduğu 48 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar arasında bulunan ve FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki askerlerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu belirlenen M.D. de yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı İzmir'in Foça ilçesinde yakalandı.
M.D'nin telefonunda yapılan incelemede darbe girişiminin yaşandığı akşam WhatsApp programından örgüt üyelerine gönderdiği mesajlar saptandı.
Şüphelinin, 15 Temmuz 2016 saat 22.00'de örgüt mensuplarına "Yurtta Sulh Konseyi yönetime el koydu, sokağa çıkmayın", saat 02.05'te de "mahrem imamlar grubu"na "İlgilendiğiniz askeri öğrenciler dışarıdaki askerlere yardım etsinler" yazılı mesajlar gönderdiği belirlendi.
Aydın merkezli 12 ilde düzenlenen başka bir operasyonda da FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında halen görevde olan 11 astsubay gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şırnak, Kilis, Kocaeli ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı.
- Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Balıkesir merkezli 13 ilde ve KKTC'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen, Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında çalışan, biri görevden uzaklaştırılan 22 rütbeli askerin yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 20'ye çıktı.
Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açığa alınmış 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon sürüyor.
Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.
Balıkesir merkezli Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için 27 Haziran'da operasyon başlatılmış, 18 şüpheli yakalanmıştı.
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- FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
Manisa merkezli 14 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen 18'i muvazzaf 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Manisa merkezli İzmir, Ankara, İstanbul, Amasya, Antalya, Aydın, Çanakkale, Denizli, Hakkari, Isparta, Şırnak, Van ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Gaziantep, Aksaray, Hatay ve Malatya merkezli operasyonlar
Gaziantep merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda muvazzaf askerlerin de aralarında olduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gaziantep merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Konya ve Yozgat'ın da arasında bulunduğu 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Aksaray merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün polis okulu ile askeri okul öğrencilerine mahrem imamlık yaptıkları ileri sürülen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Aksaray merkezli 7 ilde düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Hatay merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün askeri mahrem yapılanması ile bağlantısı bulunduğu belirlenen 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 24 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Hatay merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında firari 4 askerin arandığı öğrenildi.
Malatya merkezli 7 ildeki FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli Adana, Ankara, Artvin, Balıkesir, Eskişehir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda askeri personelden sorumlu olduğu belirlenen, meslekten ihraç edilen öğretmen ve öğretim üyesinin de bulunduğu 2 "mahrem imam" ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 7 astsubay gözaltına alındı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri mahrem yapılanması ile bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezi ve Elmalı ilçesinde düzenledikleri operasyonda emekli jandarma albay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevliyken ihraç edilen albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevliyken ihraç edilen yüzbaşı ile bir kamu hastanesinde görevli doktoru gözaltına aldı.
Şüphelilerin bazılarının ByLock kullanıcısı olduğu ve üst düzey örgüt mensupları ile görüştükleri, başka amaçlarla kullanılmayan telefon hatlarına sahip oldukları tespit edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait kitap, cep telefonları, SIM kart, bellek ve bilgisayarlara el konuldu.
Batman merkezli 28 ilde FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 57 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında 28 ilde 21'i jandarma, 30'u Hava Kuvvetleri, 6'sı Kara Kuvvetleri personeli, 1 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen, 32 astsubay ve 11 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Adana, Ankara, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Manisa, Mardin, Ordu ve Tekirdağ'da 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
11 muvazzaf astsubay, 1 sözleşmeli er ve bir sivilden oluşan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün mahrem asker yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf, ihraç ve emekli subay, astsubay ile uzman çavuşların bulunduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bayburt, Sivas, Adana, Bingöl, Hatay, Konya, Kayseri, İstanbul, Erzincan, Şırnak, Siirt ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Haklarında gözaltı kararı verilen diğer 2 kişiden birinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bursa merkezli 23 ilde FETÖ/PDY'ye soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerler, askeri okullardan ilişiği kesilenler ile eski emniyet personelinin bulunduğu 102 kişiden 98'i gözaltına alındı.
- FETÖ'nün mülkiye yapılanması
Erzurum merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin sözde "mülkiye büyük bölge yapılanması"na yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
FETÖ/PDY'nin "mülkiye büyük bölge yapılanması" üyesi oldukları belirlenen ve açığa alınan 5 kaymakamı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda açığa alınan 5 kaymakam yakalandı, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal bulundu.
Şüpheliler, soruşturmanın sürdüğü Erzurum'a getirildi.
Soruşturma kapsamında eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy, eski Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya, eski Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, Muş'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, Artvin Valiliği Hukuk Müşaviri Serdar Karal da gözaltına alınmıştı.
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