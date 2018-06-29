FETÖ'nün emniyet, askeri ve mülkiye yapılanmasına ağır darbe

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli bazı subayların FETÖ üyesi olduğu tespitinin ardından, daha önce başlatılan soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf subayların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf subayların da aralarında bulunduğu 30 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Hafta başından bu yana gerçekleştirilen yaklaşık 20 operasyonda aralarında eski vali yardımcıları, kaymakamlar, kuvvet komutanlıklarında görevli muvazzaf askerlerin de olduğu 423 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin 25-29 Haziran'daki operasyonlara ilişkin derlediği bilgilere göre, FETÖ/PDY'nin TSK, emniyet ve mülkiye yapılanmalarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

İZMİR (AA) - Türkiye genelinde hafta başından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet ve mülkiye yapılanmasına yönelik operasyonlarda aralarında eski vali yardımcıları, kaymakamlar, örgütün "mahrem imamları" ile muvazzaf askerlerin de bulunduğu 423 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhis işlemleri sonucu FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheliler hakkında daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ irtibatları doğrultusunda gözaltı kararı verildiği, bunlardan 8'inin halen yurt dışında olduğu öğrenildi.

Bu kişiler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan bir binbaşının da yer aldığı öğrenildi.

Aydın merkezli 12 ilde düzenlenen başka bir operasyonda da FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında halen görevde olan 11 astsubay gözaltına alındı.

Zanlılar arasında bulunan ve FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki askerlerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu belirlenen M.D. de yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı İzmir'in Foça ilçesinde yakalandı.

Aydın merkezli 20 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, 3 "mahrem imam" ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 muvazzaf askerin de aralarında olduğu 48 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şırnak, Kilis, Kocaeli ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı.

- Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Balıkesir merkezli 13 ilde ve KKTC'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen, Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında çalışan, biri görevden uzaklaştırılan 22 rütbeli askerin yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 20'ye çıktı.

Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açığa alınmış 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

Balıkesir merkezli Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için 27 Haziran'da operasyon başlatılmış, 18 şüpheli yakalanmıştı.

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