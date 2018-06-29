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FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 09:40 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 eski emniyet müdürü ile 44 eski polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkartıldı - Sabah erken saatlerde başlayan eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkartılan 4 eski emniyet müdürü ile 44 eski polis memurundan 33'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör suçları soruşturma bürosu tarafından FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik Ankara merkezli Kayseri, Konya, Hatay, Amasya, Malatya ve Çorum'da 48 eski emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Sabah erken saatlerde başlayan eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

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