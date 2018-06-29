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FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde, 4 eski emniyet müdürü ile 44 eski polis memuru hakkında gözaltı kararı alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 09:13 | Son Güncelleme

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde, 4 eski emniyet müdürü ile 44 eski polis memuru hakkında gözaltı kararı alındı.


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