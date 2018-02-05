Aleyhinde beyan veren A.E. isimli şahısla kapatılan FEM dershanesinde tanıştığını aktaran Yücel, "Eşim, dershanesinin müdürü olan Veysel isimli şahsın referansı ile bir dönem bu dershanede çalıştı. A.E. ile bu dönemde tanıştım. Başka bir irtibatım yoktur. Zaten beyanlarını da daha sonra geriye çekmiştir. Aynı şekilde M.Y. ile de meslektaş olduğumuz için tanışırım. Eğitim Bir Sen Başkan Yardımcısı olduğum zaman başka bir okulda çalışmak istediğini belirterek, bu konuda benden yardım istemişti ben de kendisine yol göstermiştim. Ondan sonra Fen lisesinde çalışmaya başlamıştı. Aleyhime beyanlarını kabul etmiyorum." diye konuştu.

Yücel, hakkında beyanda bulunan diğer tanıkların suçlamalarını da kabul etmediğini ifade ederek, bu şahısların tutuklanma endişesi ve kendileri hakkındaki suçlamalardan kurtulmak için ismini verdiklerini ileri sürdü.

- "Kod adı ve ByLock kullanıcı adının aynı olması tesadüf"

Mahkeme başkanının, "Gizli tanığın verdiği harici bellekte kod adının 'tahir' olduğu belirtiliyor. ByLock çözümlemelerinde ise kullanıcı adın 'TAHİR14' olarak geçiyor. Bu konuda ne söyleyeceksin." sorusuna Yücel, "Ben, ByLock kullanmadım. Bu nedenle içerikleri kabul etmiyorum. Kod adı ve kullanıcı isimlerinin aynı olmasının tesadüf olduğunu düşünüyorum. ByLock listemde ekli olduğu iddia edilen şahıslardan bir kısmını tanıyorum ama tamamını tanımam." şeklinde cevap verdi.

Daha sonra dinlenen tutuklu sanık Süleyman Ersöz de hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

"Garson" kod isimli gizli tanığın verdiği bilgilerin sadece bir kısmının kendisi ile ilgili olduğunu belirten Ersöz, "Tanık beyanları ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ele geçirilen belgelerde, 'Selim, 'Sadi' ve 'Salim' kod isimlerini kullandığımdan bahsediliyor. Bu anlamda ciddi bir çelişki görülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından elde edilen harici bellek içindeki sütunlardan birinde 'mahrem imamın örgütten ayrıldığı tarih' ibareli yer var. Orada benimle ilgili olarak Eylül 2015'de ayrıldığıma yönelik ibare bulunduğu halde bununla ilgili bir araştırma yapılmamıştır. Ben ne şekilde oluşturulduğu belli olmayan ve güvenilirliği konusunda çelişki bulunan evrakların aleyhime kullanılmasını kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.