Kurtoğlu'nun 2005 yılına kadar bu evlerde kaldığını belirten Y.K, "Bizim bulunduğumuz bölge polis meslek yüksekokulu öğrencileriyle ilgilenen bir bölgeydi. O nedenle sanığın bu okuldaki bir sınıfla ilgilendiğini hatırlıyorum." dedi.

Daha önce verdiği beyanları tekrarladığını aktaran Y.K, "2003 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi matematik bölümünü kazandım. Sanık beni babamla gittiğimiz Samsun’da karşıladı. Şahsın tıp fakültesinde okuduğunu hatırlıyorum. Beni bölge tabir edilen evlerden birisine yerleştirdi. Kendisi de benim kaldığım bölgede kalıyordu." şeklinde konuştu.

Tanık Ö.K. de SEGBİS ile katıldığı duruşmada tutuklu sanık Süleyman Ersöz ile ilgili bildiklerini anlattı.

Bolu'da bulunduğu dönemde zaman zaman dini sohbet toplantılarına iştirak ettiğini dile getiren Ö.K, "Benim bulunduğum grupta Cemalettin, Osman ve Özcan isimli polis memurları bulunuyordu. Bize bu sohbetleri önceleri Mehmet isminde birisi yapardı. Daha sonra onun yerine Selim ismiyle tanıdığım birisi geldi fakat bu şahsın isminin Selim mi yoksa Süleyman mı olduğu noktasında çok emin değilim." diye konuştu.

Ö.K, bu sohbetlerin 2013 yılı ortalarına kadar devam ettiğini anlatarak, "Bu tarihlerden sonra bu sohbetlere katılmadık. Bu toplantılarda dini sohbetler yapılıyordu. Cemaatin yurt içi ve dışındaki okulları ile ilgili bilgiler paylaşılırdı." dedi.

Tanık R.B. de SEGBİS ile katıldığı duruşmada tutuklu sanık Ali Aktaşoğlu ile ilgili beyanda bulundu.

Kendisinin Düzce'de "paralel yapının emniyet imamı" olan Mustafa Özşahin ile birkaç kez Bolu'ya geldiğini söyleyen R.B, "Bu ziyaretlerde Fetullah Gülen'in kitapları okunup sohbetler yapıldıktan sonra birebir görüşmeler yapıldı. Bolu’da yapının lider kadrosunda Ahmet Erdoğan isimli şahsın bulunduğunu tahmin ediyorum. Ziyaretlerde bu şahısla görüşülürdü. Bana fotoğrafı gösterilen ve ismini sonradan öğrendiğim Ali Aktaşoğlu'da bu ziyaretler şırasında Ahmet Erdoğan'ın yanında olurdu." diye konuştu.