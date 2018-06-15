Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan örgütün kentteki "kadın öğrenci sorumlusu" Binnaz Ç'nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin kadın öğrenci yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "Erzurum kadın öğrenci sorumlusu" Binnaz Ç'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Adres tespitinin ardından operasyon düzenleyen ekipler, Binnaz Ç'yi gizlendiği evde gözaltına aldı. Binnaz Ç'nin verdiği bilgi doğrultusunda aynı yapılanma mensubu iki kadın daha yakalandı.
Terör örgütünün dağılmasını engellemek için aktif olarak üniversite ve lise öğrencilerine yönelik propaganda yaptıkları, kız öğrencilere ait örgüt evlerinden sorumlu oldukları ve bazı öğrencilere finansal destek verdikleri belirlenen zanlılardan Binnaz Ç'nin, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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