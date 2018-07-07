FETÖ'nün Eskişehir'deki il yapılanmasına operasyon

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilenlerden İbrahim C, Mustafa Y, Nihal E, Merve S, Rukiye K, Senem Ö. ve Süleyman U. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

