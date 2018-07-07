HABER

FETÖ'nün Eskişehir'deki il yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 11:40 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilenlerden İbrahim C, Mustafa Y, Nihal E, Merve S, Rukiye K, Senem Ö. ve Süleyman U. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

PARTNERSatanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...Satanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...
Hamdu Sena, yaylada hayvanlarına bakıp ders çalışıyorHamdu Sena, yaylada hayvanlarına bakıp ders çalışıyor
Arızalanan kule vinçte, tehlikeli çalışmaArızalanan kule vinçte, tehlikeli çalışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ operasyon

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Bakan'dan önemli açıklama: Meteoroloji TV geliyor

Bakan'dan önemli açıklama: Meteoroloji TV geliyor

Mahkemede rezalet! Tacizci kendini böyle savundu: Annem sandım

Mahkemede rezalet! Tacizci kendini böyle savundu: Annem sandım

Mümtazer Türköne kimdir? Mümtazer Türköne kaç yıl ceza aldı?

Mümtazer Türköne kimdir? Mümtazer Türköne kaç yıl ceza aldı?

Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış

Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.