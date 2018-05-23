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FETÖ'nün "ESOGÜ yapılanması" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla haklarında dava açılan 5'i tutuklu 7 sanığa, 3 yıl 4 ay ile 9 yıl arasında hapis cezaları verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yapılanmasına yönelik dava kapsamında yargılanan 5'i tutuklu 7 sanık, 3 yıl 4 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında 5'i tutuklu 7 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat taleplerini yineledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Bahadır Yıldız ve Yusuf Ay'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıklar İsmet Şanlı'yı 6 yıl 3 ay, Tuncay Kumaş'ı 3 yıl 9 ay ve Onur Kırat'ı 3 yıl 4 ay hapse mahkum eden heyet, söz konusu 3 sanığın cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerini kararlaştırdı.

Ayrıca heyet, tutuksuz sanıklardan Muhammed Ali Erdel ve Hatice Aslan'ın 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan, tutuksuz yargılanan sanık Yasir Armağan'ın dava dosyası ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar'ın 5 Nisan 2018'de sanığı öldürmesinden dolayı düşürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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