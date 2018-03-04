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FETÖ'nün "eyalet ablası" tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 17:48 | Son Güncelleme

Ev hapsi verilen Derya E, savcının itirazı sonucu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında "İlkadım eyalet ablası" olduğu iddiasıyla ev hapsi verilen Derya E, savcının itirazı sonucu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince eşi Erdal E. ile 26 Şubat'ta gözaltına alınan Derya E'ye, 1 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verilmesi kararına, savcı bir üst mahkemeye başvurarak itiraz etti.

İtiraz sonucu tekrar gözaltına alınan Derya E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdal E'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ'nün hücre evinde 26 Şubat'ta yakalanan Derya E'nin, "Derya55" kullanıcı adıyla örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve uygulamaya 15 bin 891 kez giriş yaptığı tespit edilmişti.

Zanlının örgüte ait evlerle ilgilendiği ve FETÖ mensuplarının evlendirilmesinin koordinasyonunda da yer aldığı belirlenmişti.

FETÖ firarisi olarak aranan eşi de yakalanan ve gözaltındaki işlemleri süren Derya E'nin 1 yaşındaki çocuğuyla görüşmesi için bir oda tahsis edildiği ve burada çocuğuyla ilgilenebildiği öğrenilmiş, bazı muhalefet partisi milletvekilleri ise gözaltı işleminin ardından çocuğunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak Derya E'nin serbest bırakılmasını istemişti.

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