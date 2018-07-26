Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "Çukurova eyalet talebe mesulü" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıl hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı sanık A.S'ye, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında kullanıcı adının "semih01" şifresinin ise "İsmet33" olarak belirlendiği ve ayrıca dijital materyallerinde haberleşme programları Falcon ve Eagle tespiti yapıldığı bilgisini okudu.

SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlenen H.A, FETÖ'nün Adana'da Fatih, Seyhan ve Çukurova şeklinde üç eyalete ayrıldığını belirterek "Benim de içinde bulunduğum Fatih eyaletinde bir sohbet toplantısı yapılmıştı. Toplantı sırasında örgüt mensubu K.E. bana 'odaya girme' dedi. Bu toplantıda üç kişi vardı. Bunlardan biri de sanık A.S'ydi." ifadesini kullandı.

Söz verilen sanık A.S. ise mahkemeye ulaşan belgeleri ve hakkındaki tanık ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

ByLock, Falcon ve Eagle programlarını kullanmadığını savunan A.S, "Bu örgüte ait hiçbir iletişim ağı ve şifreli programı kullanmadım. Yurt dışı gezilerim tamamen turistik amaçlıdır. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanık A.S'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

