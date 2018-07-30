''A.C. sürekli şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlerdi. Bu gezilerde Fetullah Gülen'in videoları izletilir, ne anlayıp anlamadığımız sorulurdu. İmamoğlu ilçesinde dört tane bu yapıya ait erkek öğrenci evi vardı, bu evlere 'Kervan', 'Vuslat', 'Sultan' gibi isimleri A.C. vermişti. Üzerime kayıtlı iki telefon hattından birisini hiç kullanmadan A.C’ye vermiştim. Üniversite bittikten sonra bu hattı kapattırdım.'

Şüpheli A.C’nin, kendisinden ve arkadaşlarından üniversitede okuyan öğrencilerden eve getirecek yeni kişiler bulmasını ve Zaman gazetesine abone olmalarını istediğini belirten tanık İ.Ö. şunları aktardı:

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık İ.Ö, Işık Dershanesine kayıt için gittiğinde kod adı "Azad" olan şüphelinin kendisiyle ilgilendiğini, bu kişin aynı zamanda lise ve üniversite öğrencilerine sohbetleri düzenlediğini söyledi.

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "Seyhan eyalet talebe mesulü" olduğu öne sürülen kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tanık M.A.H. ise ''İsmini Azad olarak bildiğim bu şahıs 2011-2014 yılları arasında Seyhan eyaleti bölge talebe mesulü olarak görev yapan kişidir.'' ifadesini kullandı.

İddianamede şüphelinin, FETÖ/PDY'nin firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelde farklı tarihlerde kayıtlarının olduğu da aktarıldı.

A.C. ile aynı zaman aralığında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan işlem yapılan başka şüphelilerin de otelde kaldığı aktarılan iddianamede, şüphelinin başkaları adına kayıtlı hatlar aracılığıyla ByLock kullandığı ve diğer örgüt üyeleriyle makul sayılamayacak ölçüde ve sayıda iletişim kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.

Şüphelinin örgütle iltisaklı olduğundan bahisle hakkında tedbir uygulanan kuruluşlarda SGK kaydının bulunduğuna dikkati çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"A.A. isimli şahıstan ele geçirilen hafıza kartında şüphelinin örgüt içerisinde faaliyette bulunduğuna dair tespit ve bilgilerin yazılı olması ile şüphelinin örgüt ile iltisaklı olduğuna ve örgüt yapısı içerisinde yer aldığına dair itirafçı tanık beyanları ve teşhisleri nazara alındığında, şüphelinin üzerine atılı 'silahlı terör örgütü üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''

İddianamede savunmasına yer verilen sanık A.C. ise suçlamaları kabul etmedi.

