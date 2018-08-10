Adana'da, FETÖ/PDY'nin "Çukurova eyalet talebe mesulü" olduğu iddia edilen ve "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıl hapsi istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen F.M, sanık A.S'yi örgüt içerisinde Semih kod adıyla tanıdığını ve sanığın üniversite öğrencilerinden sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Söz verilen sanık A.S. ise tanık beyanlarını kabul etmediğini kaydederek, ''Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. Örgüte ait ByLock ve diğer programları kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki görüşünde, sanığın, örgütün gizli haberleşme ağı ByLock, Eagle ve Falcon kullanıcısı olduğunu ve örgüt içerisinde emir verecek şekilde yönetici konumunda bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

