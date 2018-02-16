HABER

FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 09:18 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 52 şüpheliden 22'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen, aralarında bazı iş adamlarının da bulunduğu 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü finans yapılanması

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir

Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kültür etkinliklerinin vazgeçilmez isimleri oldular

Kültür etkinliklerinin vazgeçilmez isimleri oldular

Emniyetten çocuklara hediye

Emniyetten çocuklara hediye

İkinci darbe girişimi iddiası! FETÖ'nün yeni planı ne?

İkinci darbe girişimi iddiası! FETÖ'nün yeni planı ne?

Milletvekili Ilıcalı’dan Bakan Osman Aşkın Bak’a teşekkür

Milletvekili Ilıcalı’dan Bakan Osman Aşkın Bak’a teşekkür

Didim’de taşeronların başvuru işlemleri tamamlandı

Didim’de taşeronların başvuru işlemleri tamamlandı

Başkent’te ‘2019’a Doğru Erzurum’ gündemi

Başkent’te ‘2019’a Doğru Erzurum’ gündemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.