İZMİR (AA) - İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında firari olarak aranan ve soruşturmaya dayanak oluşturan "buluntu flash bellek"in hazırlanmasında etkin rol oynayanlardan biri olduğu iddia edilen örgütün sözde hususi imamlarından İ. S. yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı, arama ve el koyma kararı bulunan 96 kişi içinde firari olarak aranan örgütün hususi imamlarından İ.S'nin Buca ilçesinde bir evde gizlendiği tespit edildi.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan İ.S'nin eşi ile Buca ilçesinde bir arkadaşının evinde gizlendiği belirtildi.

Şüphelinin, soruşturmanın dayanağını oluşturan "buluntu flash bellek"i hazırlayanlardan olduğu, flash bellek içinde adına kayıtlı dosyalar bulunduğu iddia edildi.