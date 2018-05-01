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FETÖ'nün firari mahrem imamları hücre evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:55 | Son Güncelleme

Manisa'da düzenlenen operasyonda sözde 2 mahrem emniyet imamı ile zanlıların eşleri gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda, firari olarak aranan örgütün sözde 2 emniyet mahrem imamı ile şüphelilerin eşleri yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt mensuplarının gizlendikleri "gaybubet evi" olarak adlandırılan 2 hücre evine baskın yaptı.

Operasyonda N.K. ve eşi H.K. ile S.C. ve eşi D.C. aynı hücre evinde gözatına alındı.

Şüphelilerden N.K. ve S.C'nin FETÖ'nün sözde mahrem emniyet imamı oldukları ve firari olarak arandıkları öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel belge ele geçirildi.

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FETÖ hücre evleri mahrem emniyet imamı Manisa terör

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