FETÖ'nün firari mahrem imamları hücre evinde yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda, firari olarak aranan örgütün sözde 2 emniyet mahrem imamı ile şüphelilerin eşleri yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt mensuplarının gizlendikleri "gaybubet evi" olarak adlandırılan 2 hücre evine baskın yaptı.
Operasyonda N.K. ve eşi H.K. ile S.C. ve eşi D.C. aynı hücre evinde gözatına alındı.
Şüphelilerden N.K. ve S.C'nin FETÖ'nün sözde mahrem emniyet imamı oldukları ve firari olarak arandıkları öğrenildi.
Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel belge ele geçirildi.
Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı
Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!
Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum