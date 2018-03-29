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FETÖ'nün firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile basketbolcu Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 16:31 | Son Güncelleme

FETÖ'nün firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile basketbolcu Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

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