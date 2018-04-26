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FETÖ'nün firari şüphelisi İstanbul'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:34 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin sözde mütevelli heyetinde yer alan firari şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı

BİTLİS (AA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde mütevelli heyetinde yer alan firari şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Firari olan FETÖ/PDY'nin ilimiz üst mütevelli heyetindeki şahıslardan A.Ş. İstanbul ve Bitlis Emniyet müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda İstanbul ilinde yakalanmıştır." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis FETÖ/PDY operasyonu istanbul

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