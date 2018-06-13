FETÖ'nün futbol yapılanması: 6 eski futbolcunun 15'er yıla kadar hapsi istendi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) FETUHLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) futbol yapılanmasına yönelik 2'si tutuklu 6 eski futbolcu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Eski futbolcular Bekir İrtegün, Ersin Güreler, İsmail Şengül, Ömer Çatkıç, Uğur Boral ve Zafer Biryol'un "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianame kabul edildi. Eski futbolcular önümüzdeki günlerde 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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