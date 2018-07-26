Başkan Durmaz'ın boşanmalarının neden 3 yıl sonra olduğunu sorması üzerine G.E, "Ben 2017 yılında dava açtım. 2018 yılında resmi olarak boşandık. Örgütsel amaçlı boşandığım iddiasını kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın "Ne zaman ayrıldınız?" sorusuna sanık G.E, "Gaziantep'te 2015 yılının ortalarına kadar birlikte yaşadık. Sonra ayrılıp Eskişehir'e taşındım." diye yanıt verdi.

Kullandığı telefonun internetini evine gelen misafirlerle paylaştığını savunan G.E, "Ben ByLock kullandıysam içeriklerini görmek isterim. Eşimin de ByLock kullanıp kullanmadığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık G.E, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, M.E. ile anlaşmazlıklar nedeniyle boşandığını ve ByLock kullanmadığını öne sürdü.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan M.E ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan eşi sanık G.E. ve avukatı katıldı.

Sanık G.E, "Eşinizle evde mesleği hakkında ne konuşurdunuz?" sorusuna da "İşiyle ilgili eşimle konuşmazdık. Öğretmen arkadaşları gelip giderdi ara ara. Biz ayrı otururduk. Erkeklerin ne konuştuklarını bilmezdik. Bize bir şey anlatmazdı." ifadesine yer verdi.

- "Çok mu gizli görevi vardı?"

Başkan Durmaz'ın "Mesleği öğretmen değil mi? Neden 'İşiyle ilgili konuşmazdık.' diyorsunuz ki? Çok mu gizli görevi vardı?" sorusuna G.E, şöyle cevap verdi:

"Çocuklarla aran nasıl gibi sorduğumda sadece iyi derdi, bu cevap bana yeterli gelmese bile ben ısrar etmezdim, sormazdım."

Tutuklu sanık M.E. hakkındaki tüm iddiaları reddederek, "Esnafları ziyaret edip kopmaları engellemek için konuşmalar yapmadım. ByLock kullanmadım, eşimin ByLock kullandığını görmedim ama benim internetim bitince sık sık eşimin internetini kullanırdım." diye konuştu.

Başkan Durmaz'ın FETÖ elebaşının çağrısından sonra Bank Asya hesaplarında artışlar olduğunu hatırlatması üzerine sanık M.E, ev eşyalarını yenilediklerini, zamanlamanın tesadüf olduğunu öne sürdü.