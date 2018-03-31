"FETÖ'nün gerçek yüzü Kosova'daki eylemlerle bir kez daha ortaya çıktı"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ mensuplarının Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinde bulundukları gerekçesiyle büyükelçilik önünde gösteri yapılması hakkında, "FETÖ terör örgütünün gerçek yüzü, Kosova'da Türkiye ve temsilcilikleri aleyhine giriştikleri eylemlerle de bir kez daha tüm dünyaya sergilenmektedir." ifadesini kullandı.

Aksoy, FETÖ mensuplarının, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinde bulundukları gerekçesiyle büyükelçilik önünde gösteri yapılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sözcü Aksoy, "FETÖ terör örgütünün gerçek yüzü, Kosova'da Türkiye ve temsilcilikleri aleyhine giriştikleri eylemlerle de bir kez daha tüm dünyaya sergilenmektedir." açıklamasını yaptı.

Kosova'daki Türk vatandaşları, temsilcilikleri, görevlileri ve şirketlerinin emniyetinin öncelikle ev sahibi ülke olarak Kosova'nın sorumluluğunda bulunduğunu hatırlatan Aksoy, uluslararası yükümlülükler çerçevesinde hareket edilmesinin beklendiğini kaydederek, "Ayrıca dostlarımızın bu terörist örgüt üyelerinin ve onları destekleyen çevrelerin yönlendirmelerine karşı dikkatli ve tavizsiz bir yaklaşım içinde olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.