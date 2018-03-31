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"FETÖ'nün gerçek yüzü Kosova'daki eylemlerle bir kez daha ortaya çıktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 22:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "(FETÖ mensuplarının Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği önünde eylem yapması) FETÖ terör örgütünün gerçek yüzü, Kosova'da Türkiye ve temsilcilikleri aleyhine giriştikleri eylemlerle de bir kez daha tüm dünyaya sergilenmektedir" - "Dostlarımızın bu terörist örgüt üyelerinin ve onları destekleyen çevrelerin yönlendirmelerine karşı dikkatli ve tavizsiz bir yaklaşım içinde olmasını bekliyoruz" - "Medyada Kosova’dan sınır dışı edilen şahısların Priştine Büyükelçiliğimizde bulunduğunu söyleyerek Büyükelçiliğimizi ve başta Büyükelçimiz olmak üzere orada çalışan görevlilerimizi hedef gösteren provokasyon amaçlı haberler asılsızdır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ mensuplarının Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinde bulundukları gerekçesiyle büyükelçilik önünde gösteri yapılması hakkında, "FETÖ terör örgütünün gerçek yüzü, Kosova'da Türkiye ve temsilcilikleri aleyhine giriştikleri eylemlerle de bir kez daha tüm dünyaya sergilenmektedir." ifadesini kullandı.

Aksoy, FETÖ mensuplarının, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinde bulundukları gerekçesiyle büyükelçilik önünde gösteri yapılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sözcü Aksoy, "FETÖ terör örgütünün gerçek yüzü, Kosova'da Türkiye ve temsilcilikleri aleyhine giriştikleri eylemlerle de bir kez daha tüm dünyaya sergilenmektedir." açıklamasını yaptı.

Kosova'daki Türk vatandaşları, temsilcilikleri, görevlileri ve şirketlerinin emniyetinin öncelikle ev sahibi ülke olarak Kosova'nın sorumluluğunda bulunduğunu hatırlatan Aksoy, uluslararası yükümlülükler çerçevesinde hareket edilmesinin beklendiğini kaydederek, "Ayrıca dostlarımızın bu terörist örgüt üyelerinin ve onları destekleyen çevrelerin yönlendirmelerine karşı dikkatli ve tavizsiz bir yaklaşım içinde olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, "Medyada Kosova’dan sınır dışı edilen şahısların Priştine Büyükelçiliğimizde bulunduğunu söyleyerek Büyükelçiliğimizi ve başta Büyükelçimiz olmak üzere orada çalışan görevlilerimizi hedef gösteren provokasyon amaçlı haberler, asılsızdır. Bu tür kötü niyetli medya manipülasyonlarını da şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına yönelik, Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Kosova Türkiye

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