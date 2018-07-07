FETÖ'nün Güney Afrika'daki Türk iş adamına iftirası reddedildi

Dava ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Salim, "FETÖ unsurları aleyhime hem ticari hem de ceza davası açmışlardı. 24 Nisan'da açılan ticari dava 27 Haziran'da reddedildi. Dün de ceza davası hakim tarafından geri çekildi ve FETÖ unsurlarının çabaları boşa çıktı. Avukatlarımızın girişimi neticesinde alınan karar ile tutuklama kararı da kaldırıldı ve davaya dahil polis ve savcı davadan el çektirildi. Çünkü davaya bakan hakim dava sürecinde kanuni usulsüzlüklerin yap​ıldığı iddiamızı haklı gördü." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün Güney Afrika yapılanması tarafından Salim'e açılan iki dava kanuni usulsüzlükler ve belge yetersizliği nedeniyle reddedildi. İlk dava olan ticaret davası 27 Haziran'da, suç davası ise dün reddedildi.

Güney Afrika ile Türkiye arasında başlayan olumlu havanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS Zirvesine gelmesiyle daha ileri bir seviyeye geleceğini dile getiren Salim, "Bundan korkan FETÖ mensupları, 17-25 Aralık gibi bir senaryo ile Türkiye'nin yanında yer alan iş adamlarına ve kurumlarına saldırmaktadır ancak Cumhurbaşkanımızın ziyareti iki ülke ilişkilerinin artırılması için umut olacaktır. Bu konuda bizde üzerimize düşen görevleri yapmaya her hal ve şartta devam edeceğiz." dedi.

FETÖ'nün Güney Afrika'daki yapılanması, bu ülkenin önde gelen iş adamı Salim'in yurt dışına para kaçırdığı ve bir maden şirketinin satışına hile karıştırdığı iftirasında bulunarak kendisini asılsız belgelerle tutuklatmaya çalışmıştı.

- Gazete Türk iş adamından özür diledi

Güney Afrika'da yayınlanan The Star gazetesi ise Ebubekir Salim'e asılsız belgelerle açılan dava ile ilgili yayınladığı taraflı haber nedeniyle özür diledi.

The Star gazetesinde yeralan açıklamada, 20 Haziran 2018'de Türk iş adamı Salim ile ilgili yayınlanan haberin yanlış olduğu ve bu nedenle gazete adına Salim'den özür dilendiği belirtildi.