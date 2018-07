Mülkiye mahrem yapılanmasında görev alacak bölge sorumlularının özel olarak seçildiğini anlatan A.Y, gizliliğe de aşırı önem verildiğini kaydetti.

- "Yönetici abi Viber kullandı"

A.Y, ByLock programının 2014-2016 yılları arasında kullanıldığını, 2016 yılının başından darbe girişimine kadar "Tango" görünümlü bir programın kullanıldığını aktararak, sadece "yönetici abiler" arasında Viber programı kullanıldığını kaydetti.

Kendisinin de "mercan47" adıyla ByLock kullandığını kabul eden A.Y, şunları aktardı:

"C. abi bana her gruptan bir kişiye ByLock yüklenmesini ve onunla irtibat kurarak toplantılara katılım sağlanmasını söyledi. Bundan dolayı ben A.C'ye sim kartsız ByLock yüklü tablet verdim. Her grup için birer taneydi. C. abi toplam 3 tablet verdi. Daha sonra hatırladığım kadarıyla iki defa, grupların değişmesi, atamalar ve gruplarda iletişim kuracak ByLock kullanıcısı kalmaması sebebiyle tablet ihtiyacı hasıl oldu. Kendim 2 tablet aldım. Ataması yapılan kaymakam ya da vali yardımcıları tabletleri bana geri verirdi."

A.Y, örgüt mensubu 30'dan fazla mülkiye amirini de fotoğraflarından teşhis etti.