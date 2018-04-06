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FETÖ'nün hakim-savcı adayları için açtığı evlere ilişkin soruşturmada aralarında avukatların da olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:47 | Son Güncelleme

FETÖ'nün hakim-savcı adayları için açtığı evlere ilişkin soruşturmada aralarında avukatların da olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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