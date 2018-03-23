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FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:16 | Son Güncelleme

Tokat'taki soruşturma kapsamında 5 ilde 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara, Uşak, Sinop, Kayseri ve İzmir'de 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Meslekten ihraç edilen 2 hakim, 1 hakim adayı ile 4 avukattan oluşan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

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FETÖ hakim ve savcı çalışma evleri Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı

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