Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara, Uşak, Kütahya, Tekirdağ, Samsun ve Antalya'da 7 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Meslekten ihraç edilen 3 hakim, bir hakim adayı ile 3 hukuk mezunundan oluşan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.