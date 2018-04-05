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FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

Tokat'taki soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 3 hakimin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara, Uşak, Kütahya, Tekirdağ, Samsun ve Antalya'da 7 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Meslekten ihraç edilen 3 hakim, bir hakim adayı ile 3 hukuk mezunundan oluşan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

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