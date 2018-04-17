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FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

Tokat'taki soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Tokat, Ankara, Adana, Bitlis, Burdur, Bursa ve İstanbul'da 7 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile bir hukuk mezununun yanı sıra 3 avukattan oluşan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY hakim ve savcı çalışma evleri Tokat

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