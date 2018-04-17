Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Tokat, Ankara, Adana, Bitlis, Burdur, Bursa ve İstanbul'da 7 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile bir hukuk mezununun yanı sıra 3 avukattan oluşan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.
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