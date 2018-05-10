Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, örgütün mahrem hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Meslekten ihraç edilen hakim ve 4 avukatın gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.
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