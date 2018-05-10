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FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:33 | Son Güncelleme

Tokat'taki soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, örgütün mahrem hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Meslekten ihraç edilen hakim ve 4 avukatın gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

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