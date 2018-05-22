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FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:09 | Son Güncelleme

Tokat'ta adliyeye sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tokat'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat, Ankara, Adana, Bitlis, Burdur, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmış, daha önce de 3 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

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FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma Tokat

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