Tokat'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat, Ankara, Adana, Bitlis, Burdur, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmış, daha önce de 3 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

