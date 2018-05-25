Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün mahrem hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Gümüşhane, Osmaniye, Sivas ve Afyonkarahisar'da meslekten ihraç edilen Anayasa Mahkemesi raportör yardımcısı, 2 hakim adayı ile 4 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı, diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

