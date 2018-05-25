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FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 14:02 | Son Güncelleme

Tokat'taki soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında Anayasa Mahkemesi raportör yardımcısının da bulunduğu 7 şüpheliden 5'i yakalandı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün mahrem hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Gümüşhane, Osmaniye, Sivas ve Afyonkarahisar'da meslekten ihraç edilen Anayasa Mahkemesi raportör yardımcısı, 2 hakim adayı ile 4 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı, diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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FETÖ/PDY FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma gözaltı kararı Tokat

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