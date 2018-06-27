Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 9 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum ve Manisa'da 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Meslekten ihraç edilen 2 hakim ve 7 avukatın gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.
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