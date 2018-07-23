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FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

Tokat'taki soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi - Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak "itirafçı" oldukları öğrenildi

Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında meslekten ihraç edilen 2 hakim ve 7 avukatın bulunduğu şüphelilerden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak "itirafçı" oldukları öğrenildi.

İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum ve Manisa'da yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verildikten sonra yakalanan şüphelilerden 3'ünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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