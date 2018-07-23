Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında meslekten ihraç edilen 2 hakim ve 7 avukatın bulunduğu şüphelilerden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak "itirafçı" oldukları öğrenildi.
İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum ve Manisa'da yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verildikten sonra yakalanan şüphelilerden 3'ünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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