FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında açığa alınmış askerlerin de bulunduğu 88 kişiden işlemleri tamamlanan 21 zanlı adliyeye sevk edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan zanlılardan 21'inin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan İzmir Adliyesine sevk edildi.
Operasyon kapsamında dün yakalanan ve soruşturmaya dayanak oluşturan "buluntu flash bellek"in hazırlayıcılarından olduğu iddia edilen örgütün sözde "hususi imamı" İ.S. ile diğer 66 zanlının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Bu arada, "buluntu flash bellek"in içeriğinin çözümlenmesiyle ilgili çalışmaların da sürdürüldüğü öğrenildi.
- Operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde 10 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muazzaf askerlerin de olduğu, haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 87'si yakalanmıştı.
Operasyon kapsamında firari olarak aranan ve soruşturmaya dayanak oluşturan "buluntu flash bellek"in hazırlayıcılarından olduğu iddia edilen örgütün askerlerden sorumlu sözde "hususi imamlarından" İ.S'nin de dün Buca ilçesinde bir evde yakalanmasıyla gözaltı sayısı 88'e yükselmişti.
Operasyon kapsamında FETÖ'nün askerlerden sorumlu 5 mahrem imamından 2'sinin yurt dışına firar ettiği, gözaltı listesindeki hava istihbarat astsubay Erdal D'nin de darbe girişimi öncesi geçici görevle gittiği Yunanistan'dan dönmediği belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilen 96 zanlının ismine "yurtta sulh konseyi" üyesi olarak yargılanan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün, 2006'da İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığına teslim edildikten sonra üstünü örttüğü öne sürülen "buluntu flash bellek" dosyasından ulaşıldığı ortaya çıkmıştı.
Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olan Akın Öztürk'ün kurduğu "güneş çalışma grubu" heyeti tarafından incelenen ve "Kayda değer veri yok. Basit tedbirlerle önlenebilecek bir durum. Gerekli çalışma yapıldı." denilerek rafa kaldırıldığı ileri sürülen "buluntu flash bellek"te yapılan incelemede TSK mensuplarının fişlendiği belirlenmişti.
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