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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 zanlı daha adliyeye sevk edildi

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 88 kişiden işlemleri tamamlanan 23'ü daha adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden üç gün önce adliyeye sevk edilen 21 şüphelinin ardından gözaltındaki 67 zanlıdan 23'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Aralarında kısa süre önce açığa alınan bir üsteğmen ile astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 23 zanlı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla İzmir Adliyesi'ne gönderildi.

Soruşturmaya dayanak oluşturan "buluntu flash belleğin" hazırlayıcılarından ve örgütün sözde "hususi imamı" olduğu iddia edilen İ.S'nin de aralarında bulunduğu 44 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde 10 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu, haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 88'i yakalanmıştı.

14 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 18'i tutuklanmış, 3 zanlı hakkında ise adli kontrol şartları uygulanmıştı.

Operasyon kapsamında FETÖ'nün askerlerden sorumlu 5 mahrem imamından 2'sinin yurt dışına kaçtığı, gözaltı listesindeki hava istihbarat astsubay Erdal D'nin de darbe girişimi öncesi geçici görevle gittiği Yunanistan'dan dönmediği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlının ismine "yurtta sulh konseyi" üyesi olarak yargılanan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün 2006'da İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığına teslim edildikten sonra üstünü örttüğü öne sürülen "buluntu flash bellek" dosyasından ulaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olan Akın Öztürk'ün kurduğu "güneş çalışma grubu" heyeti tarafından incelenen ve "Kayda değer veri yok. Basit tedbirlerle önlenebilecek bir durum. Gerekli çalışma yapıldı." denilerek rafa kaldırıldığı ileri sürülen "buluntu flash bellek"te yapılan incelemede TSK mensuplarının fişlendiği belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet FETÖ hava kuvvetleri komutanlığı operasyon Terör örgütü

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