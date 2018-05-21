FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında 25 zanlı daha adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan aralarında kısa süre önce açığa alınan subay ve astsubayların da bulunduğu 25 zanlı, "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan İzmir Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmaya dayanak oluşturan "buluntu flash belleğin" hazırlayıcılarından ve örgütün sözde "hususi imamı" olduğu iddia edilen İ.S'nin de aralarında bulunduğu 19 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında daha önceden 37 kişi tutuklanırken 7 kişi için ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde 10 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 88'i yakalanmıştı.