FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında 25 zanlı daha adliyeye sevk edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan aralarında kısa süre önce açığa alınan subay ve astsubayların da bulunduğu 25 zanlı, "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan İzmir Adliyesine sevk edildi.
Soruşturmaya dayanak oluşturan "buluntu flash belleğin" hazırlayıcılarından ve örgütün sözde "hususi imamı" olduğu iddia edilen İ.S'nin de aralarında bulunduğu 19 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Operasyon kapsamında daha önceden 37 kişi tutuklanırken 7 kişi için ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
- Operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde 10 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 88'i yakalanmıştı.
14 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 18'i tutuklanmış, 3 zanlı hakkında ise adli kontrol şartları uygulanmıştı. 17 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen aralarında üsteğmen İbrahim Hakkı Karadağ'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Operasyon kapsamında FETÖ'nün askerlerden sorumlu 5 mahrem imamından 2'sinin yurt dışına kaçtığı, gözaltı listesindeki hava istihbarat astsubay Erdal D'nin de darbe girişimi öncesi geçici görevle gittiği Yunanistan'dan dönmediği belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlının ismine, "yurtta sulh konseyi" üyesi olarak yargılanan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün 2006'da İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığına teslim edildikten sonra üstünü örttüğü öne sürülen "buluntu flash bellek" dosyasından ulaşıldığı ortaya çıkmıştı.
Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olan Akın Öztürk'ün kurduğu "güneş çalışma grubu" heyeti tarafından incelenen ve "Kayda değer veri yok. Basit tedbirlerle önlenebilecek bir durum. Gerekli çalışma yapıldı." denilerek rafa kaldırıldığı ileri sürülen "buluntu flash bellek"te yapılan incelemede TSK mensuplarının fişlendiği belirlenmişti.
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