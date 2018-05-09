HABER

FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"nda 11 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında telefonlarına ByLock yükledikleri, deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandıkları belirlenen şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden biri etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemesi üzerine savcılıktan serbest bırakıldı.

Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 11'i tutuklanma, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 11'i tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında, telefonlarına ByLock yükledikleri, deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandıkları belirlenen 5'i albay, 5'i yarbay 13'ü binbaşı ve 2'si yüzbaşı olmak üzere 25 kişi hakkında 30 Nisan'da gözaltı kararı verilmişti.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

5 dönemdir vekildi! Bıraktığını duyurdu5 dönemdir vekildi! Bıraktığını duyurdu
FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!
MHP'nin seçim şarkıları belli oldu! MHP'nin seçim şarkıları belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tutuklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.