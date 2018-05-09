Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında telefonlarına ByLock yükledikleri, deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandıkları belirlenen şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden biri etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemesi üzerine savcılıktan serbest bırakıldı.
Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 11'i tutuklanma, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 11'i tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında, telefonlarına ByLock yükledikleri, deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandıkları belirlenen 5'i albay, 5'i yarbay 13'ü binbaşı ve 2'si yüzbaşı olmak üzere 25 kişi hakkında 30 Nisan'da gözaltı kararı verilmişti.
Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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