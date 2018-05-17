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FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:56 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatları tespit edilen, aralarında açığa alınan ve ihraç edilenlerin de bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığından biri tuğgeneral, 5'i albay 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 37'si gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları tespit edilen, aralarında açığa alınan ve ihraç edilenlerin de bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığından biri tuğgeneral, 5'i albay 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 37'si gözaltına alındı.

Başsavcılık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile örgütün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve açığa alınan 78 kişi ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında adli işlem yapılan ve ihraç edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde operasyon başlattı.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerden 37'sinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında bir tuğgeneral, 5 albay, 2 yarbay, 4 binbaşı, 25 yüzbaşı ve 54 üsteğmen olduğu bildirildi.

Tuğgeneralin, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık olduğu belirtildi.

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