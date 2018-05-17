FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasıyla irtibatları olduğu gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılanların tamamı, tutuklu, ihraç edilen veya açığa alınan personel arasında bulunuyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında, FETÖ ile irtibatları oldukları gerekçesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığından 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, şüphelilerin tamamını, tutuklu, ihraç edilen veya açığa alınan personel oluşturuyor.
Gözaltı kararı verilenlerin arasında, halen görevde olan personel yer almıyor.
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