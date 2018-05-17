HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasıyla irtibatları olduğu gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılanların tamamı, tutuklu, ihraç veya açığa alınan personelden oluşuyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasıyla irtibatları olduğu gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılanların tamamı, tutuklu, ihraç edilen veya açığa alınan personel arasında bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında, FETÖ ile irtibatları oldukları gerekçesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığından 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, şüphelilerin tamamını, tutuklu, ihraç edilen veya açığa alınan personel oluşturuyor.

Gözaltı kararı verilenlerin arasında, halen görevde olan personel yer almıyor.

PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneriSon dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri
Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ hava kuvvetleri komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

Muharrem İnce'den canlı yayında FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'den canlı yayında FETÖ iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Göz damlası ve burun damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler

Göz damlası ve burun damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.