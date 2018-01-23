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FETÖ'nün hedefiydi! Şimdi Afrin operasyonunu yönetiyor

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 09:09 | Son Güncelleme 7 saat önce

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hedefi olan Korgeneral İsmail Metin Temel, Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nı yöneten isimlerden olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesi darbeci General Semih Terzi, Silopi'de Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde görevli 13 cuntacıyı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesi için görevlendirdi.

O gece birlik denetleyen ve helikopterle Siirt'e gidecek olan Korgeneral Temel, kalkışmayı duyunca plan değiştirip Van'a indi. Bunun üzerine darbecilerden oluşan tim de Van'a yönlendirildi. Temel'in darbecilere ateş edilmesi emrini vermesiyle Van'a gelen tim helikoptere binerek kaçtı.

Sabah'ın haberine göre, İsmail Metin Temel o gece Silopi'de geçici görevli bulunan Bolu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in, görev yerini bırakıp Bolu'ya gitmek istediğini duyunca "Yerini terk ederse öldürün" emrini veren isimdi. Harekât planını 3 ayda yapan Korgeneral Temel'e, 24 saat başında durduğu askerlerin 'Temel baba' dediği belirtildi.

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helal olsun komutanım
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