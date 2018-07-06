KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) evlerinden sorumlu olduğu ve "Bylock" kullandığı iddiasıyla yargılanan sanığa, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Nursel Özlem E. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, sanığın sorumlu olduğu evlerden birinde kalan üniversite öğrencisi A.G, tanık olarak dinlendi.

A.G, ifadesinde, sanığın örgüt içerisinde, evlerden sorumlu "abla" olarak bilindiğini ileri sürdü.

"Ev ablaları"nın evlerde kalan öğrencilerden para topladığını belirten A.G, toplanan paraların evlerden sorumlu Nursel Özlem E'ye teslim ettiğini iddia etti.

Sanığın zaman zaman sorumlu olduğu evleri ziyaret ettiğini aktaran A.G, "Benim kaldığım eve de gelmişti. Bizden sorumlu ev ablasıyla görüşürdü. Örgüt içerisinde bir kişi kendinden üst kişilere büyük saygı gösterirdi. Bu kişi de bizim evimize geldiğinde ev ablası çok saygı gösteriyordu." dedi.