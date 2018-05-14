FETÖ'NÜN İBB'Yİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANAN ER: 5 GÜNLÜK ASKERDİM, İKİ GÜN TUVALET TEMİZLEDİM İKİ GÜN DE BULAŞIK YIKADIM SONRA DA TATBİKAT DİYE GÖTÜRÜLDÜM FETÖ'nün darbe girişimi gecesi 14 kişinin şehit olduğu İBB'nin işgali sırasında yaşananlara ilişkin 42'si er, 2'si sivil, 6'sı rütbeli ve tamamı tutuklu 52 kişinin yargılanmasına devam edildi.

İlkokul mezunu olduğunu söyleyen tutuklu er Ahmet Özdemir, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, "Ben Anayasa nedir bilmem. Ben ilkokul mezunuyum. Ben 15 Temmuz tarihinde 5 günlük askerdim. İlk iki gün tuvalet temizledim, 2 gün bulaşık yıkadım, sonra da tatbikat diye götürüldüm. Böyle bir suçu işlemeyeceğim açıkça ortadadır. Ben TSK'nın yetiştirdiği subayların emri altında olay yerine gittim" dedi.

Eski AFAD İstanbul İl Müdürü olan tutuklu sanık Gökay Atilla Bostan, darbe ana davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Kurmay Albay Müslüm Kaya ile olan telefon görüşmesi için şunları söyledi: "Ben izindeydim, Müslüm Kaya'yı izinde olduğumdan akıl almak için aradım. Göreve gitmek gerekiyor mu diye aradım. Saat 23.07'de darbeci olduğunu anladım ve görüşmeyi kestim" dedi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 14 kişinin şehit olduğu, 182 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin, 42 er, 1 albay, 3 teğmen, 1 asteğmen, 2 uzman çavuş, Eski Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan ile eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'un yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 26. Ağı Mahkemesi'nin Kartal'da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tamamı tutuklu yargılanan sanıklardan bazıları ile sanık avukatları ve müştekilerin avukatları katıldı. 'BİR İLKOKUL MEZUNU OLARAK TEK BİR MADDESİNİ BİLMEDİĞİM ANAYASAYI İHLAL ETMİŞ OLAMAM'

Sanık er Gökhan Perktaş savunmasında, mütalaadaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bir ilk okul mezunu olarak, bir er olarak tek bir maddesini bilmediğim Anayasayı ihlal etmiş olamam" dedi.

Aleyhine tek delilin havaya ateş atması yönünde olduğunu söyleyen Perktaş, "Ben hiçbir şekilde suç işlemedim. Başımdaki komutanların tehditli emri üzerine havaya tek bir el ateş ettim. Ne kasten öldürme, ne de kasten öldürmeye teşebbüs etme suçunu işlemedim. Tek bir şey biliyorum, komutanların karşımdakilere terörist demiş olmasıdır. Komutanlarım tarafından kandırıldım. Korku ve tehdit altında havaya ateş ettim. Ben bir er olarak hiçbir suça karışmadım. Darbe girişimi fark ettiğimde kaçarak teslim oldum. Suç işleseydim teslim olmazdım, kaçardım" dedi.

'ELİME VERİN SİLAH ŞUNLARIN HEPSİNE TEK TEK SIKAYIM'

9 ay er olarak askerlik yaptığını söyleyen Perktaş, "Ben o gün komutanlarıma sıkamadım, sebebi de sık emrini verebilecek bir tane komutan yoktu başımda. Elime bir silah verin şunların hepsine tek tek sıkayım, verdiğiniz müebbeti de şerefle yatarım. Ben o gün hiçbir şey yapmadım, bir tane vatandaşa zarar vermedim. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü ise müebbet verin, ama Türk Silahlı Kuvvetleri terörist değil ise adalet istiyorum" dedi. ER'DEN İKİ CÜMLELİK SAVUNMA

Tutuklu sanık er Hakan Atçı, esas hakkındaki mütalaaya karşı iki cümlelik savunma yaptı. Er Atçı, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Olay yerinde hiçbir şekilde silah kullanmadığını savunan tutuklu er Mehmet Yener, o gece iradesi dışında dışarıya çıktığını, hiçbir olaya karışmadığını, kamera kayıtlarının incelenmesi durumunda hiçbir olaya karışmadığının görüleceğini söyledi. '15 TEMMUZ TARİHİNDE 5 GÜNLÜK ASKERDİM, İKİ GÜN TUVALET TEMİZLEDİM İKİ GÜN DE BULAŞIK YIKADIM'

İlkokul mezunu olduğunu söyleyen tutuklu er Ahmet Özdemir, "Ben Anayasa nedir bilmem. Ben ilkokul mezunuyum. Kaynakçıyım. Vatana ihanet edemem. Ben 15 Temmuz tarihinde 5 günlük askerdim. İlk iki gün tuvalet temizledim, 2 gün bulaşık yıkadım, sonra da tatbikat diye götürüldüm. Böyle bir suçu işlemeyeceğim açıkça ortadadır. Ben TSK'nın yetiştirdiği subayların emri altında olay yerine gittim" dedi.

Davanın iki sivil sanığından biri olan İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç, darbe ana davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Kurmay Albay Müslüm Kaya ile hiçbir şekilde konuşmadığını belirterek, "Bana telefon geldi, AKOM'a gittim. Biri merdivenlerden indi bana silah doğrulttu, şoförü yere yatırdı. 'Darbe oldu' dedi. Ben şaşırdım. Ben belediyeye gideceğimi söyledim, odamı temizleyeyim diye düşündüm. Ben 5 ihtilal gördüm. 'Ne olacağı belli olmaz diye' düşündüm" dedi.

Mahkeme Başkanı'nın, "5 ihtilal görmüşsününüz. İhtilal olunca oda temizliği mi düşünülür" dedi. Tunç da, "Ben korktum, benim bağlantıda olduğum kişiler var. Kimin ne olduğu belli değil, ne olacağı belli olmaz" diye konuştu.