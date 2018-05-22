FETÖ'nün İKÇÜ'deki yapılanması davası

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) çalışırken meslekten ihraç edilen öğretim üyelerinin de aralarında yer aldığı 16'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıklar öğleden önceki oturumda iddia makamının verdiği mütalaaya ilişkin taleplerini bildirmeye devam etti.

Tutuklu sanık Remzi Sarıkaya, "telefonunda ByLock kalıntısı bulunduğu" iddiasına ilişkin 2-3 yıldır aynı cihazı kullandığını belirterek, "ByLock kullanıcısı olsaydım polisler beni almaya gelene kadar cihazı imha ederdim. Ben telefonumu polislere teslim ettim. Şu ana kadar yapılan soruşturmalarda ByLock çıkmadı. Benim kullandığım bir program değil." dedi.

Tutuklu sanık Tancan Uysal, telefonuna ByLock indirmediğini, telefonunda logosunu bile görmediğini iddia etti.

Tutuklu sanık Yavuz Altıntop, bir tanığın hakkındaki "Yavuz Altıntop bana Bank Asya'yı kurtarmamız lazım, para yatırmamız lazım' dedi" şeklindeki ifadelerini reddederek, "Halbuki benim o bankada hesabım yok. Çelişkili beyanlar. 22 aydır tutukluyum. İnsanlık onuruna aykırı bir şekilde yaşıyoruz cezaevinde. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.