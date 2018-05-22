FETÖ'nün İKÇÜ'deki yapılanması davası

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) çalışırken meslekten ihraç edilen öğretim üyelerinin de aralarında yer aldığı 16'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Sanıklar öğleden önceki oturumda iddia makamının verdiği mütalaaya ilişkin taleplerini bildirmeye devam etti.
Tutuklu sanık Remzi Sarıkaya, "telefonunda ByLock kalıntısı bulunduğu" iddiasına ilişkin 2-3 yıldır aynı cihazı kullandığını belirterek, "ByLock kullanıcısı olsaydım polisler beni almaya gelene kadar cihazı imha ederdim. Ben telefonumu polislere teslim ettim. Şu ana kadar yapılan soruşturmalarda ByLock çıkmadı. Benim kullandığım bir program değil." dedi.
Tutuklu sanık Tancan Uysal, telefonuna ByLock indirmediğini, telefonunda logosunu bile görmediğini iddia etti.
Tutuklu sanık Yavuz Altıntop, bir tanığın hakkındaki "Yavuz Altıntop bana Bank Asya'yı kurtarmamız lazım, para yatırmamız lazım' dedi" şeklindeki ifadelerini reddederek, "Halbuki benim o bankada hesabım yok. Çelişkili beyanlar. 22 aydır tutukluyum. İnsanlık onuruna aykırı bir şekilde yaşıyoruz cezaevinde. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Sanık avukatları esas hakkında savunma yapmak için süre istedi.
Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanık Murat Soydan'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
- İddianame
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İKÇÜ'de görevli akademisyen ve çalışanlara yönelik 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 44 zanlıdan 40'ı yakalanmış, 29 zanlı tutuklanmıştı.
İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan, 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 139 sayfalık iddianamede, aralarında örgütün sözde "İKÇÜ imamı" olduğu öne sürülen Adem Fidan, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesinin kurucu Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal, eski Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete, eski Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütçü, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz'ın da bulunduğu 29 tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açmıştı.
Mahkeme heyeti, daha önce 9 kişi hakkında tahliye kararı vermiş, tutuklu sanık Serkan Çoştur'un dosyasının ise Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasıyla birleştiğini belirtmişti. Mahkeme geçen celsede 3 kişinin tahliyesine karar vermişti. Birleştirilen dosyayla sanık sayısı 29'a yükselmişti.
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