Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün "Zile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlusu" kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve meslekten ihraç edilen öğretmen A.E'nin Amasya'da bir evde saklandığı belirlendi.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheli kadını gözaltına aldı.
"Zile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlusu" olduğu iddia edilen A.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmesi üzerine yeniden ifadesi alınan A.E, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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